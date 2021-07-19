Пост генсека НАТО впервые отдадут женщине - СМИ

Норвежца Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО могут сменить бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также действующая президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщили источники в Брюсселе.

По данным издания Politico, большинство стран альянса готовы впервые в истории НАТО отдать пост генерального секретаря альянса женщине.

Источники отмечают, что обсуждение преемника Столтенберга в штаб-квартире альянса уже началось. Ожидается, что эту кандидатуру представят на саммите НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета 2022 года, передает ТАСС.

Напомним, мандат нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре 2022 года.