Гарибашвили призвал сделать из Черного моря "регион возможностей"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на открытии международной конференции "Европейский путь Грузии" в Батуми, что черноморский регион может стать зоной мира и стабильности и превратиться в "регион возможностей".

"Ясно, что Черное море остается на передовой динамичной региональной шахматной доски. Именно поэтому вы здесь и именно поэтому так важна эта конференция. Регион Черного моря является микромиром управления конфликтами, так как, если тут мы сумеем сохранить мир и стабильность, то этого сможем добиться и в другом месте", - сказал глава правительства, обращаясь к гостям, среди которых президенты Молдавии и Украины.

Глава Евросовета Шарль Мишель, который также принимает участие в батумской конференции, со своей стороны заверил лидеров Грузии, Молдовы и Украины, что ЕС останется надежным и сильным партнером республик. "В декабре у нас в Брюсселе будет очередной саммит "Восточного партнерства". Я всем вам обещаю публично, что Евросоюз останется сильным и надежным партнером ваших стран", - цитирует его ТАСС.

При этом Мишель выразил надежду на то, что Грузия, Молдова и Украина выполнят взятые на себя обязательства в направлении реформ не для того, чтобы обрадовать Брюссель, а с учетом интересов своих же народов.

Напомним, 19 июля в Батуми открылась конференция "Европейский путь Грузии", в которой принимают участие президент Молдавии Майя Санду и глава Украины Владимир Зеленский. В рамках форума состоится заседание лидеров Грузии, Молдавии и Украины в формате "Ассоциированного трио", которое ознаменуется подписанием совместной декларации.