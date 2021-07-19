"Угроза с юга": Чем для России опасен провал межафганских переговоров в Дохе?

Переговоры талибов и правительства Афганистана снова зашли в тупик. Несмотря на Курбан-байрам, перемирия не будет. Почему стороны не могут договориться, и какие угрозы для России несет разрастание конфликта?

Накануне, 18 июля, в столице Катара снова решалась судьба Афганистана. В Дохе встретились представители правительства Афганистана и запрещенного в России террористического движения "Талибан". Уже третий месяц с того момента, как американцы решили вывести свои войска из Афганистана, в стране идут ожесточенные бои. Если еще в мае повстанцы-талибы контролировали лишь треть страны, то теперь уже больше половины. Центральные власти в Кабуле больше не могут рассчитывать на американскую авиацию и бьются в одиночку.

Последние переговоры в Дохе должны были на время остановить боевые действия, ведь на Курбан-байрам все уважающий себя мусульмане, включая талибов, должны сложить оружие. Но на этот раз ситуация иная. Ни одна из сторон не готова идти на компромисс. Поэтому перемирия нет. Представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Мухаммед Наим по итогам двухдневных переговоров публично заявил, что Кабул и талибы не объявили прекращение огня на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Какие именно условия стороны выдвигают друг другу, мы не знаем. Но, скорее всего, речь идет о местах в потенциальном правительстве национального согласия. Кабульские чиновники не хотят уступать свои места исламистам, видимо, опасаясь того, что скоро "Талибан" вполне демократическими методами – через выборы – получит власть. Но альтернатива этому еще хуже. Ведь, если нет перемирия, "Талибан" продолжит наступление, и тысячи убитых талибов его не остановят. Боевики уже ведут бои за крупные города, такие как Кандагар, а недавно расправились с афганским пилотом на крупнейшей авиабазе в Баграме. Не исключено, что талибы нарочно тянут время или ставят заранее невыполнимые условия, чтобы переговоры в Катаре проваливались. Пока что преимущество на земле на их стороне. Зачем делиться властью, если не сегодня так завтра Кабул будет в твоих руках?

Любопытно, что талибы настолько уверены в своих силах, что несколько дней назад не испугались пригрозить пальцем Турции. Боевики сказали, что не потерпят того, чтобы турецкие военные разместились для охраны аэропорта столицы Афганистана. Надо также понимать еще одну деталь. "Талибан" – не централизованная структура. Даже если дипломаты в Дохе договорятся о мире, не факт, что полевые командиры подчинятся. Ведь у них задача простая: перебить всех, кто 20 лет служил Америке, установить в Афганистане жесткий режим и выгнать из страны все иностранные войска.

Пока у одной из воюющих сторон нет подавляющего преимущества, мир пребывает в замешательстве. За исключением Пакистана, который спонсирует и вооружает "Талибан", другие страны заняли выжидательную стратегию. Никто не рискует выражать симпатии, видимо, боясь потерять позиции в случае, если одна из сторон одержит победу. Так же ведет себя и Россия. С одной стороны, она проводит учения с Таджикистаном, активизирует ОДКБ, с другой – принимает в Москве делегацию талибов.

Насколько эта стратегия верная, покажет время. Но одно ясно уже сейчас. Каким бы коррумпированным и проамериканским ни является нынешний режим в Афганистане, он России, как минимум, не угрожает. Можем ли мы то же самое сказать про "Талибан"? Сейчас многие эксперты убеждают нас в том, что талибы – это внутриафганская тема, "они не хотят мировой халифат", "они против наркотиков". Хорошо. А где гарантия, что талибы будут думать так же, если возьмут страну под контроль? А не будет ли у них соблазна создавать связи с запрещенной в России "Исламской партией Туркестана", "Партией исламского возрождения Таджикистана" (запрещена в Таджикистане) и радикалами в Киргизии?

Стоит напомнить, что талибы в свое время активно поддерживали боевиков в Чечне и до сих пор не разорвали связи с запрещенной в России "Аль-Каидой". Поэтому при их правлении Афганистан может стать центром притяжения мирового терроризма. А это прямая угроза союзникам России по ЕАЭС и ОДКБ. Если узбекская армия сможет дать сдачи боевикам, то Туркменистан не обладает боеспособной армией. К тому же Туркменистан не входит в военный альянс с Россией по ОДКБ и в случае нападения Москва не сможет помочь Ашхабаду – там же нет российских баз, в отличие от Таджикистана и Киргизии.

Не будем забывать и о том, что наступление талибов может породить волну беженцев – этнических узбеков и таджиков - на север. Зная, что республики Средней Азии являются рекордсменами по уровню по безработицы, миграция может подорвать ситуацию в этих странах. Отсюда до России рукой подать. Есть большой риск, что из Средней Азии тысячи безработных и десятки боевиков могут перебраться в Россию. Одним словом, ситуация очень непростая. И от переговоров в Катаре зависит судьба не только самого Афганистана, но также Средней Азии и России. Звучит несколько пессимистично, но таково положение дел. Правы были римляне – "Хочешь мира, готовься к войне".