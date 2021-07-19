Прививку от COVID-19 в Сочи можно сделать на рынке и в цирке

Власти Сочи намерены открыть дополнительные пункты вакцинации от коронавируса на курорте.

В настоящее время работают 30 пунктов, в них собираются очереди.

"При нынешних темпах вакцинации на курорте назрела необходимость в увеличении числа пунктов вакцинации. В частности, мы приняли решение открыть медицинский кабинет в здании сочинского цирка. Там установлено все необходимое оборудование для хранения вакцины. Пункт готовится к открытию", - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский, пишет ТАСС.

Пункт вакцинации в торговом центре сделают более удобным, кроме того открылся дополнительный модуль на территории Морского вокзала.

"По согласованию с Министерством здравоохранения Краснодарского края принимается решение открыть дополнительные пункты вакцинации в местах с большой проходимостью. В частности, на территории центрального сочинского рынка", - добавил Копайгородский.

В крупных санаториях и отелях также могут появится пункты вакцинации, которые будут отслуживать туристов.