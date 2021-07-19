Тегеран ужесточил антиковидные меры

Власти Тегерана объявили о закрытии центрального базара и банков из-за тяжелой ситуации с коронавирусом, сообщает телеканал IRIB.

"Тегеранский базар в соответствии с решением национального штаба борьбы с короновирусом закрывается на шесть дней из-за тяжелых условий с COVID-19. На данный момент Тегеран находится в красной зоне распространения коронавирусной инфекции", - заявил в эфире телеканала руководитель палаты профсоюзов Тегерана Касем Нодэ Фарахани.

О закрытии банков в столице Ирана сообщил секретарь оперативного отдела при штабе по борьбе с COVID-19 Бабак Динпараст.

"Банки и торговые учреждения в Тегеране, а также Альборзе закрываются на шесть дней", - сказал он.