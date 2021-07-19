Brent упала ниже $71 за баррель

Стоимость сентябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $71 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, на 15:10 (мск) цена марки Brent замедлила падение и находилась на уровне $70,97 за баррель, что на 3,56% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз Brent находилась ниже $71 за баррель 10 июня 2021 года.

В свою очередь, нефть марки WTI подешевела до $68,72 за баррель (-3,97%).

Напомним, ранее ОПЕК+ объявила об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года. Сделка продлевается до конца 2022 года. С августа страны организации будут наращивать добычу на 400 тыс б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у России и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).