Ильхам Алиев прибудет в Москву 20 июля

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 июля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

"20 июля в Москве пройдут переговоры президента России Путина с президентом Азербайджанской Республики Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество", - сказано в сообщении.

Отмечается, что главы государств также обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

"Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей", - подчеркивается в сообщении.