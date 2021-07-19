Жара в Крыму спадет в середине недели

Прогнозирующийся холодный атмосферный фронт принесет 21 июля в Крым кратковременные осадки и приведет к снижению температуры, сообщает пресс-служба регионального гидромецентра.

"Ветер изменит направление (с западного - ИФ) на северо-западное и в западных, южных районах и в горах усилится до 17-22 м/с. Ночная температура воздуха не изменится, дневная понизится на 2-3 градуса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во вторник на полуострове сохранится сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит +17...+22°, на южном и восточном побережье +23...+28°; днем +32...+37°, в горах +25...+30°. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Ранее сообщалось об аномально жаркой погоде в Крыму со среднесуточной температурой воздуха на 7 C° выше климатической нормы (до +38).