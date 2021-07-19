На Ставрополье от коронавируса умерла "идейная антипрививочница"

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что недавно в регионе от коронавируса скончалась "идейная антипрививочница" и отметил, что публикации и слухи о вреде вакцинации губят граждан.

"К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в Невинномысске. Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок – вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей. Твердо в этом уверен", - написал он в Instagram.

Владимиров добавил, что некоторые противники вакцинации меняют свое отношение после болезни.

"Вчера меня выписали из больницы, ПЦР отрицательный, поражение легких уменьшилось с 35% до 10-15%, температура, сатурация в норме... Болезнь эта очень и очень тяжелая, и совершенно непредсказуемая. И мое отношение к вакцинации неизбежно изменилось. Для меня эта ситуация стала нелегким, но очень важным уроком", - говорится в сообщении медика, возражавшей против прививки, поделился ставропольский губернатор.