Казахстанские телезрители могут остаться без Олимпиады в Токио

Жители Казахстана могут остаться без трансляций Олимпийских игр в Токио. На данный момент ни один казахстанский телеканал не объявил о приобретении прав на показ Олимпиады.

Решением данного вопроса в настоящее время занимается правительство республики, передает Sports.ru со ссылкой на источник.

Напомним, Олимпиада-2020, отложенная на год из-за паднемии коронавируса COVID-19, должна открыться 23 июля 2021 года, Паралимпийские игры - 24 августа.