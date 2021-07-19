Эффективность "Спутника V" от штамма "дельта" подтвердили в Индии

Исследования Совета медицинских исследований Индии подтвердили эффективность против коронавирусного штамма "дельта" всех применяемых в стране препаратов, в том числе и российского "Спутника V", сообщает агентство ANI со ссылкой на главу оперативной исследовательской группы по вопросам коронавируса Н.К. Арору.

"Да, существующие вакцины эффективны против варианта "дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу", - сказал он.

Напомним, что в настоящее время в Индии одобрено применение трех препаратов от COVID-19 - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием CoviShield, местной Covaxin и российской "Спутник V".