Учебный год в школах Грузии может начаться только в октябре

Советник генсека ООН по вопросам здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе считает, что в Грузии начало учебного года отложить до 1 октября.

"Медицинские маски везде с понедельника. Школы отложите до 1 октября и продолжайте учебу по смешанному методу (более 30% учеников в школе, а 70% – дистанционно). Хватит находиться в позе страуса. Не надо закрывать страну, надо учиться жить с вирусом", – написал он в Facebook.

Традиционно новый учебный год в Грузии начинается 15 сентября.

Кроме того, советник генсека предупредил о слабом действии китайской вакцины Sinovac. "Человек, полностью вакцинированный Sinovac теряет антитела и защиту на 50% каждые сорок дней. Эффективность к штамму-оригиналу составляет 60-70%, но нет ответа на альфа и дельта варианты", - пишет Пхакадзе.

Он уточнил, что летом эта вакцина сделала свое дело, но осенью, когда в стране, скорее всего, сильнее распространится дельта-штамм, всем вакцинированным потребуется третья доза препарата, лучше Pfizer.