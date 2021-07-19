"Актобе" расстался со спортивным директором

Спортивный директор казахстанского футбольного "Актобе" Асхат Калжанов покинул свой пост. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице "Актобе" в социальной сети Instagram.

Калжанов был назначен на эту должность в апреле 2021 года. Ранее работал в клубе медиа-офицером, специалистом по работе с болельщиками и менеджером футбольного центра.

С марта 2020 года Калжанов занимает пост президента федерации футбола города. Также был избран депутатом городского маслихата.

Напомним, 7 июня новым главным тренером "Актобе" был назначен Вахид Масудов. На этом посту он сменил белорусского специалиста Алексея Багу, контракт с которым был расторгнут в начале мая.