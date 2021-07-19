Вильфанд рассказал, какой будет погода в августе

В Европейской части России август будет немного теплее нормы, сообщил телеканалу "Звезда" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что август ожидается "разноплановый", будут как похолодания, так и потепления, но изнуряющей жары не случится. "Это явление угрожает здоровью и жизни человека, <…> особенно пожилого возраста, поэтому вот такие вот перепады - это замечательное свойство атмосферы", - пояснил он.

По словам Вильфанда, это лето в Москве не побило рекорд лета 2010 года, тогда супержара стояла полтора месяца, этим летом - около двух недель.