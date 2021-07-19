Президент Казахстана заявил о резком ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил сегодня на совещании, посвященном эпидемиологической ситуации в республике, что в последнее время в стране резко выросло число заболевших коронавирусом COVID-19.

Он подчеркнул, что ежедневно регистрируется более 5 тыс заражений. "Неделю назад мы рассматривали этот вопрос на расширенном заседании правительства. Тогда правительство отчиталось, что держит ситуацию под контролем. Однако ситуация, к сожалению, не улучшается. Напротив, эпидемиологическая ситуация ухудшается", - сказал Токаев.

Он обратил внимание на то, что большая часть регионов находится в "красной" зоне, а особенно тяжелая ситуация сложилась в Нур-Султане. "Самое печальное, что мы теряем наших граждан. Поэтому в срочном порядке нужно предпринять меры. Подготовить план необходимых работ и в обязательном порядке претворить их в жизнь", - цитирует Токаева "Sputnik Казахстан".

Президент республики отметил, что на сегодняшний день самая главная задача заключается в том, чтобы остановить распространение вируса и рост количества тяжелых больных. "Для этого есть только один способ. Это всеобщая вакцинация", - подытожил Токаев.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно данным американского медицинского университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 190 млн, из них более 4 млн человек скончались. В Казахстане выявлены 547 510 случаев заражения, умерли 3612 человек.