"Спартак" узнал своего соперника по квалификации Лиги чемпионов

В понедельник, 19 июля, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньюне прошла жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

На данной стадии турнира "Спартак" сыграет с "Бенфикой" (Португалия).

"Красно-белые" как вице-чемпион России определены в Путь представителей лиг, в котором сыграют восемь команд. Из них три клуба попадут туда по результатам второго квалификационного раунда, первые матчи которого пройдут 20-21 июля, ответные – 27-28 июля.

Путь представителей лиг

"Спартак" (Россия) – "Бенфика" (Португалия)

"Генк" (Бельгия) – "Шахтер" (Украина)

"Монако" (Франция) – "Рапид" (Австрия) / "Спарта" (Чехия)

"Селтик" (Шотландия) / "Мидтьюлланд" (Дания) – ПСВ (Нидерланды) / "Галатасарай" (Турция)

Также сегодня состоялась жеребьевка для представителей Пути чемпионов. В ней примут участие команды, которые сыграют во втором отборочном раунде 20/21 и 27/28 июля.

Путь чемпионов

"Олимпиакос" (Греция) / "Нефтчи" (Азербайджан) – "Мура" (Словения) / "Лудогорец" (Болгария)

"Кайрат" (Казахстан) / "Црвена Звезда" (Сербия) – "Алашкерт" (Армения) / "Шериф" (Молдова)

"Динамо" Загреб (Хорватия) / "Омония" (Кипр) – "Легия" (Польша) / "Флора" (Эстония)

"Линкольн" (Гибралтар) / ЧФР (Румыния) – "Слован" Братислава (Словакия) / "Янг Бойз" (Швейцария)

"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) – "Мальме" (Швеция) / ХИК (Финляндия)

"Славия" Прага (Чехия) – "Ференцварош" (Венгрия) / "Жальгирис" (Литва)

Матчи 3-го раунда пройдут 3,4 и 10 августа. Победители пройдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов.