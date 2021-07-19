Турция может закрыться из-за "дельты"

Турция может закрыться от иностранцев в связи с распространением дельта-штамма коронавируса, об этом заявил в понедельник министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Рекордная заболеваемость коронавирусом наблюдалась в Турции в апреле - более 63 тыс в сутки. В июне и начале июля ситуация стабилизировалась на уровне 5-7 тыс в сутки. Однако накануне в стране выявили максимальное число инфицированных с конца мая - 7,7 тыс человек, растет число заразившихся новым штаммом.

"Приоритет - максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация", - отметил Эрсой, передает телеканал CNN Turk.

Министр отметил, что пока "все идет хорошо" и в этом году страна намерена принять 25 млн туристом и заработать $20 млрд.

Отметим, что авиасообщение России с Турцией возобновилось с 22-го июня.