Глава Минобороны Азербайджана дал указание о пресечении любых провокаций Армении

В понедельник, 19 июля, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил на служебном совещании, проведенном под его руководством на Центральном командном пункте, что Армения несет ответственно за эскалацию напряженности.

В сообщении, опубликованном на сайте Минобороны, сказано, что в совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Закир Гасанов отметил важность повышения уровня морально-психологической и боевой подготовки личного состава. Он поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, и расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.

Анализируя сложившуюся обстановку на освобожденных территориях, в том числе на государственной границе Азербайджана и Армении, глава оборонного ведомства отметил, что Ереван несет ответственность за эскалацию напряженности. Министр дал указания командно-начальствующему составу в связи с пресечением возможных провокаций ВС Армении.