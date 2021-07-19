В Казахстане могут начать выпуск вакцины "Спутник лайт"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым проработать вопрос не только поставки в республику российской вакцины "Спутник лайт", но и ее выпуска.

По мнению Токаева, существует необходимость расширения линейки вакцин от производителей-лидеров.

"Следует проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины "Спутник лайт" на отечественных фармплощадках", - заявил он на совещании по эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Акорды.

"Спутник лайт" был зарегистрирован Минздравом Казахстана 15 июля, однокомпонентный препарат могут начать производить в Караганде.