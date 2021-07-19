Кремль: Ильхам Алиев совершит визит в Москву

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву.

"Да, такой рабочий визит готовится. Это рабочий визит, "сверка часов", - приводит слова Пескова ТАСС.

Он также подчеркнул, что принимать какие-то документы по итогам визита Ильхама Алиева в Россию не планируется.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, Россия сейчас заинтересована в более тесной кооперации с Азербайджаном. "Скорее всего, будет оказана большая помощь со стороны российских военных в делимитации границы Нахчыванской Автономной Республики с Арменией, которая сейчас проводится с трудом из-за провокационных действий с армянской стороны. Также необходимо обсуждать противодействие нарушениям режима огня, который, к сожалению, происходят сейчас постоянно, и зачинщиком опять выступает армянская сторона. В этой связи у России есть возможность более углубленного присутствия в регионе и оказание помощи Азербайджану в построении долгосрочного мира", - сказал он.

"Также может быть оказана помощь тяжелой техникой по разминированию – это отдельное направление работы в виду того, что у России есть тяжелые машины, которых нет у других стран, способные работать автономно, без участия человека. С их применением разминирование Карабаха и других областей Азербайджана, затронутых войной, может пойти ускоренными темпами. Можно ожидать, что на переговорах Владимира Путина и Ильхама Алиева речь будет идти о большем участии Москвы в поддержке Азербайджана в послевоенных процессах, включая делимитацию границы, передачу ноу-хау в области военного инжиниринга и мирное строительство как в районе Карабаха, так и в районе создания логистического коридора, который свяжет воедино единый кластер Иран, Азербайджан, Россию и Армению", - сообщил Александр Артамонов.