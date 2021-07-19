Сухая аналитика от Петрова. Что получится из попытки ЕС купить Армению?

Евросоюз предоставит Армении "финансовую помощь" на 2,6 млрд евро – именно такую сумму пообещал в эти выходные председатель Евросовета Шарль Мишель, находясь с визитом в Ереване. Примечательно, что эти деньги ЕС хочет потратить не на восстановление всего региона после войны, не на проекты возрождения освобожденных азербайджанских территорий, а именно на Армению. Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров разобрался в том, каковы сухие причины и следствия этого факта.

2,6 млрд евро – это много или мало?

Если взять бюджет Армении не кризисного 2019 года (когда у Армении не было сверхрасходов на активные боевые действия против Азербайджана и не падала экономика из-за последствий пандемии, как в 2020 году), то 2,6 млрд евро составляют 22,5% госбюджета, то есть ЕС в буквальном смысле предлагает оплатить все армянские государственные расходы за 2 месяца и 3 недели.

Более важно, что в этом году бюджетный дефицит в Армении составляет 0,6 млрд евро, следовательно, ЕС полностью закрывает дыру в армянском госбюджете и предоставляет финансовую подушку безопасности на будущие годы.

Показательно сравнение с той помощью, какую ЕС оказывает ориентированной на евроатлантическую интеграцию Грузии: Тбилиси от Брюсселя получает в среднем 130 миллионов евро. То есть Евросоюз хочет выдать Армении столько денег, сколько Грузия получила за 20 лет.

Кстати, бюджет самого Евросоюза как надгосударственной структуры составляет в 2021 году 164,3 млрд евро в доходной части и 166,1 млрд евро в расходной части, то есть он дефицитный – еврочиновникам надо самим закрыть дыру в 1,8 млрд евро. И в таких условиях они решают помочь Армении на 2,6 млрд евро.

Зачем это Евросоюзу?

Из-за России, Турции и США. Евроструктуры по-прежнему находятся под сильным влиянием Вашингтона и исполняют его план на "сдерживание России", а сейчас к нему добавился еще и план на "сдерживание Турции". Теперь эти планы включили в себя Армению.

Все недавние раунды "сдерживания России" закончились для Запада неудачно: атаки по линии "нарушения прав человека" вылились в очередные несущественные санкции, оппозиционные протесты по белорусскому сценарию в РФ организовать не удалось, прямые выпады еврочиновников в российский адрес встретили жесткий дипломатический отпор, а на главном современном фронте борьбы с Москвой – реализации проекта "Северный поток-2" – США в итоге сдались под давлением из самой Европы.

Поэтому теперь США и ЕС переключились на разрушение связей с Россией ближайших для нее постсоветских государств, то есть тех, что состоят в евразийских интеграционных проектах. Цель понятна – лишить Москву союзников, придвинуть войска НАТО еще ближе к ее границам, в перспективе – заблокировать РФ по всем возможным направлениям, а в конечном итоге – ослабить Россию как можно больше.

Кроме того, Западу требуется вернуться на Южный Кавказ, откуда он оказался выдавлен в результате завершения Карабахской войны, над которым из внешних игроков работали только Россия и Турция. С этим же связан и антитурецкий интерес – ограничить влияние Турции на Южном Кавказе через создание в Армении источника блокады любых инициатив по интеграции региона. Западу нужен разобщенный, конфликтный Южный Кавказ у границ как России, так и Турции.

Почему именно Армения?

Потому что Армения – единственная страна из ЕАЭС и ОДКБ, "покупка" которой реалистична (в отличие от Беларуси и Казахстана) и эффективна (в отличие от Кыргызстана и Таджикистана). Причин тут несколько.

Во-первых, после поражения в Карабахской войне, на которую армянское государство потратило огромные средства (и все они попросту сгорели), Армения находится в катастрофическом состоянии. Она остро нуждается в таких деньгах, какие сама никак заработать не может и даже не представляет, откуда они могли бы взяться, кроме геополитического спонсорства, и потому согласится на любую "финансовую помощь" от любой страны, кроме, конечно, Азербайджана и Турции.

Во-вторых, правящему режиму Никола Пашиняна очень не нравится та зависимость от России, в которую Армения попала после капитуляции. Ереван недоволен одним – Москва не поддержала его ни во время войны, ни после. Россия стремится соблюдать баланс в отношениях с Азербайджаном и Арменией и имеет конструктивные связи с Турцией, а режим Пашиняна это не устраивает, ему нужны партнеры и союзники, поддерживающие исключительно его и не поддерживающие Баку и Анкару.

Сумма этих двух причин показывает, что у самой Армении есть мотивы прийти к ЕС с протянутой рукой и предложением союзничества: "Вы нам – деньги и помощь в послевоенном противостоянии с Азербайджаном и Турцией, а мы вам – европейский дрейф прочь от России, win-win". Этим она отличается от Кыргызстана и Таджикистана, где власти от денег тоже не откажутся, но не будут ими как-либо мотивированы на исполнение антироссийских договоренностей.

В-третьих, Армению, страну с официально трехмиллионным населением, попросту не так дорого покупать, как другие. Вкладываясь в разрушение связей Армении с Россией, Запад может быть уверен и в том, что деньги не будут потрачены впустую, и в том, что ему удалось на этом деле сэкономить.

Что из этого может выйти?

Получая от Евросоюза деньги и политическую поддержку, Армения сможет уверенно тормозить все мирные процессы в регионе, поскольку зависимость от ЕС снизит ее зависимость от России и Москва хотя бы частично утратит контроль над поведением Еревана. В понимании Никола Пашиняна это ровно та диверсификация внешнеполитических связей, которая нужна Армении. Стоит ожидать, что вслух Ереван будет говорить о приверженности союзническим отношениям с Москвой, но постоянно придумывать объяснения, почему он не делает то, что должен – не разблокирует коммуникации с Азербайджаном, не передает Баку карты минных полей, не работает над делимитацией границ.

При этом у Армении мало что получится, кроме затягивания сроков исполнения обязательств. Чем дальше Ереван пытается отодвинуть от себя Москву, тем ближе он придвигает ее к Баку, с которым российские власти и так находятся в прекрасных отношениях, и мотивирует Россию на более решительные меры по принуждению Армении к открытию границ и другим действиям вплоть до заключения мирного договора с Азербайджаном. Если режиму Никола Пашиняна не нравится зависимость от РФ, то Кремлю не нравится желание Еревана вернуть в регион США и Францию, агрессивно противостоящих России на международной арене. России Запад в Армении не нужен.

У Запада тоже ничего грандиозного в Армении не выгорит, несмотря на столь внушительное спонсорство, которому та же Грузия может только позавидовать. Дело в том, что, стремясь сохранить конфронтацию с Азербайджаном и Турцией, Армения не имеет физической возможности сменить Россию на Францию (или ЕС, или США) в плане военного союзничества. Сама Россия западных военных в Армению, где у нее стоит 102-я база в Гюмри, не пустит, это принципиально, и действовать Москва против размещения на территории ее союзника каких угодно НАТОвцев будет жестко. Разорвать союзнические отношения с РФ военно-беспомощный Ереван, не может, ведь времени между началом вывода российских солдат, миротворцев и пограничников и началом ввода западных сил пройдет столько, что и Азербайджан, и Турция успеют самостоятельно делимитировать армянские границы. Воевать с Азербайджаном и Турцией на их собственной земле точно никто за Армению не станет – это уже будет слишком дорого для экономного "армянского проекта".

Российские миротворцы – единственные, на присутствие которых на своей земле готов соглашаться Азербайджан. На "международных" миротворцев, составленных из граждан антиазербайджански, антитурецки и антироссийски настроенных стран он не согласится, поскольку это будут не миротворцы, а разжигатели нового конфликта. Все региональные игроки понимают, что возвращение на Южный Кавказ внешних сил принесет региону одни проблемы. Понимает это и Армения, но создание проблем Азербайджану и Турцией – это основа ее внешней политики.

При этом Еревану стоит понимать, что проблемы возникнут и у него, если заигрывания с Западом в какой-то момент зайдут слишком далеко. Пока ЕС дарит Армении деньги, а Армения их с радостью принимает, но не пытается как-то навредить России, ситуация будет вызывать настороженность и беспокойство, но не более того. При первом же явно антироссийском шаге режима Никола Пашиняна Россия сможет вернуть заигравшиеся армянские власти к реальности целым рядом способов – достаточно взглянуть на соседнюю Грузию: запрет авиасообщения, запрет на ввоз товаров, строгий визовый режим, ограничения на денежные переводы. Армения очень тесно связана с Россией во всех сферах, и каждый разрыв будет для нее тяжелой травмой.

Потому, соглашаясь сегодня на "финансовую помощь" ЕС, Армения должна очень внимательно просчитывать, в какую цену на самом деле ей обойдутся эти 2,6 млрд евро. Не потребует ли Брюссель и стоящий за ним Вашингтон за эти деньги слишком многого?