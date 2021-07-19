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Сухая аналитика от Петрова. Что получится из попытки ЕС купить Армению?

Сухая аналитика от Петрова. Что получится из попытки ЕС купить Армению?

Евросоюз предоставит Армении "финансовую помощь" на 2,6 млрд евро – именно такую сумму пообещал в эти выходные председатель Евросовета Шарль Мишель, находясь с визитом в Ереване. Примечательно, что эти деньги ЕС хочет потратить не на восстановление всего региона после войны, не на проекты возрождения освобожденных азербайджанских территорий, а именно на Армению. Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров разобрался в том, каковы сухие причины и следствия этого факта.

2,6 млрд евро – это много или мало?

Если взять бюджет Армении не кризисного 2019 года (когда у Армении не было сверхрасходов на активные боевые действия против Азербайджана и не падала экономика из-за последствий пандемии, как в 2020 году), то 2,6 млрд евро составляют 22,5% госбюджета, то есть ЕС в буквальном смысле предлагает оплатить все армянские государственные расходы за 2 месяца и 3 недели.

Более важно, что в этом году бюджетный дефицит в Армении составляет 0,6 млрд евро, следовательно, ЕС полностью закрывает дыру в армянском госбюджете и предоставляет финансовую подушку безопасности на будущие годы.

Показательно сравнение с той помощью, какую ЕС оказывает ориентированной на евроатлантическую интеграцию Грузии: Тбилиси от Брюсселя получает в среднем 130 миллионов евро. То есть Евросоюз хочет выдать Армении столько денег, сколько Грузия получила за 20 лет.

Кстати, бюджет самого Евросоюза как надгосударственной структуры составляет в 2021 году 164,3 млрд евро в доходной части и 166,1 млрд евро в расходной части, то есть он дефицитный – еврочиновникам надо самим закрыть дыру в 1,8 млрд евро. И в таких условиях они решают помочь Армении на 2,6 млрд евро.

Зачем это Евросоюзу?

Из-за России, Турции и США. Евроструктуры по-прежнему находятся под сильным влиянием Вашингтона и исполняют его план на "сдерживание России", а сейчас к нему добавился еще и план на "сдерживание Турции". Теперь эти планы включили в себя Армению.

Все недавние раунды "сдерживания России" закончились для Запада неудачно: атаки по линии "нарушения прав человека" вылились в очередные несущественные санкции, оппозиционные протесты по белорусскому сценарию в РФ организовать не удалось, прямые выпады еврочиновников в российский адрес встретили жесткий дипломатический отпор, а на главном современном фронте борьбы с Москвой – реализации проекта "Северный поток-2" – США в итоге сдались под давлением из самой Европы.

Поэтому теперь США и ЕС переключились на разрушение связей с Россией ближайших для нее постсоветских государств, то есть тех, что состоят в евразийских интеграционных проектах. Цель понятна – лишить Москву союзников, придвинуть войска НАТО еще ближе к ее границам, в перспективе – заблокировать РФ по всем возможным направлениям, а в конечном итоге – ослабить Россию как можно больше.

Кроме того, Западу требуется вернуться на Южный Кавказ, откуда он оказался выдавлен в результате завершения Карабахской войны, над которым из внешних игроков работали только Россия и Турция. С этим же связан и антитурецкий интерес – ограничить влияние Турции на Южном Кавказе через создание в Армении источника блокады любых инициатив по интеграции региона. Западу нужен разобщенный, конфликтный Южный Кавказ у границ как России, так и Турции.

Почему именно Армения?

Потому что Армения – единственная страна из ЕАЭС и ОДКБ, "покупка" которой реалистична (в отличие от Беларуси и Казахстана) и эффективна (в отличие от Кыргызстана и Таджикистана). Причин тут несколько.

Во-первых, после поражения в Карабахской войне, на которую армянское государство потратило огромные средства (и все они попросту сгорели), Армения находится в катастрофическом состоянии. Она остро нуждается в таких деньгах, какие сама никак заработать не может и даже не представляет, откуда они могли бы взяться, кроме геополитического спонсорства, и потому согласится на любую "финансовую помощь" от любой страны, кроме, конечно, Азербайджана и Турции.

Во-вторых, правящему режиму Никола Пашиняна очень не нравится та зависимость от России, в которую Армения попала после капитуляции. Ереван недоволен одним – Москва не поддержала его ни во время войны, ни после. Россия стремится соблюдать баланс в отношениях с Азербайджаном и Арменией и имеет конструктивные связи с Турцией, а режим Пашиняна это не устраивает, ему нужны партнеры и союзники, поддерживающие исключительно его и не поддерживающие Баку и Анкару.

Сумма этих двух причин показывает, что у самой Армении есть мотивы прийти к ЕС с протянутой рукой и предложением союзничества: "Вы нам – деньги и помощь в послевоенном противостоянии с Азербайджаном и Турцией, а мы вам – европейский дрейф прочь от России, win-win". Этим она отличается от Кыргызстана и Таджикистана, где власти от денег тоже не откажутся, но не будут ими как-либо мотивированы на исполнение антироссийских договоренностей.

В-третьих, Армению, страну с официально трехмиллионным населением, попросту не так дорого покупать, как другие. Вкладываясь в разрушение связей Армении с Россией, Запад может быть уверен и в том, что деньги не будут потрачены впустую, и в том, что ему удалось на этом деле сэкономить.

Что из этого может выйти?

Получая от Евросоюза деньги и политическую поддержку, Армения сможет уверенно тормозить все мирные процессы в регионе, поскольку зависимость от ЕС снизит ее зависимость от России и Москва хотя бы частично утратит контроль над поведением Еревана. В понимании Никола Пашиняна это ровно та диверсификация внешнеполитических связей, которая нужна Армении. Стоит ожидать, что вслух Ереван будет говорить о приверженности союзническим отношениям с Москвой, но постоянно придумывать объяснения, почему он не делает то, что должен – не разблокирует коммуникации с Азербайджаном, не передает Баку карты минных полей, не работает над делимитацией границ.

При этом у Армении мало что получится, кроме затягивания сроков исполнения обязательств. Чем дальше Ереван пытается отодвинуть от себя Москву, тем ближе он придвигает ее к Баку, с которым российские власти и так находятся в прекрасных отношениях, и мотивирует Россию на более решительные меры по принуждению Армении к открытию границ и другим действиям вплоть до заключения мирного договора с Азербайджаном. Если режиму Никола Пашиняна не нравится зависимость от РФ, то Кремлю не нравится желание Еревана вернуть в регион США и Францию, агрессивно противостоящих России на международной арене. России Запад в Армении не нужен.

У Запада тоже ничего грандиозного в Армении не выгорит, несмотря на столь внушительное спонсорство, которому та же Грузия может только позавидовать. Дело в том, что, стремясь сохранить конфронтацию с Азербайджаном и Турцией, Армения не имеет физической возможности сменить Россию на Францию (или ЕС, или США) в плане военного союзничества. Сама Россия западных военных в Армению, где у нее стоит 102-я база в Гюмри, не пустит, это принципиально, и действовать Москва против размещения на территории ее союзника каких угодно НАТОвцев будет жестко. Разорвать союзнические отношения с РФ военно-беспомощный Ереван, не может, ведь времени между началом вывода российских солдат, миротворцев и пограничников и началом ввода западных сил пройдет столько, что и Азербайджан, и Турция успеют самостоятельно делимитировать армянские границы. Воевать с Азербайджаном и Турцией на их собственной земле точно никто за Армению не станет – это уже будет слишком дорого для экономного "армянского проекта".

Российские миротворцы – единственные, на присутствие которых на своей земле готов соглашаться Азербайджан. На "международных" миротворцев, составленных из граждан антиазербайджански, антитурецки и антироссийски настроенных стран он не согласится, поскольку это будут не миротворцы, а разжигатели нового конфликта. Все региональные игроки понимают, что возвращение на Южный Кавказ внешних сил принесет региону одни проблемы. Понимает это и Армения, но создание проблем Азербайджану и Турцией – это основа ее внешней политики.

При этом Еревану стоит понимать, что проблемы возникнут и у него, если заигрывания с Западом в какой-то момент зайдут слишком далеко. Пока ЕС дарит Армении деньги, а Армения их с радостью принимает, но не пытается как-то навредить России, ситуация будет вызывать настороженность и беспокойство, но не более того. При первом же явно антироссийском шаге режима Никола Пашиняна Россия сможет вернуть заигравшиеся армянские власти к реальности целым рядом способов – достаточно взглянуть на соседнюю Грузию: запрет авиасообщения, запрет на ввоз товаров, строгий визовый режим, ограничения на денежные переводы. Армения очень тесно связана с Россией во всех сферах, и каждый разрыв будет для нее тяжелой травмой.

Потому, соглашаясь сегодня на "финансовую помощь" ЕС, Армения должна очень внимательно просчитывать, в какую цену на самом деле ей обойдутся эти 2,6 млрд евро. Не потребует ли Брюссель и стоящий за ним Вашингтон за эти деньги слишком многого?

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Вестник Кавказа

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