Меликов раздаст тонну мяса нуждающимся в Курбан-байрам

Тонна мяса будет роздана нуждающимся в Курбан-байрам от имени врио главы Дагестана Сергея Меликова. ОБ этом сообщил председатель муфтията республики Шамиль Алиханов.

"От Муфтията Дагестана выражаем огромную благодарность временно исполняющему обязанности главы Сергею Меликову за щедрость и проявленную солидарность с мусульманами в эти священные дни. От его имени среди нуждающихся жителей нашего региона будет роздана одна тонна мяса", - приводит слова Алиханова РИА Дагестан.

Он отметил, что помощь Сергея Меликова является неоценимым вкладом в развитие благотворительности, а также ощутимой поддержкой обездоленным и нуждающимся. "Желаем вам и всему вашему коллективу неиссякаемой энергии, процветания, здоровья и благополучия", - добавил Алиханов.