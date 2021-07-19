Гарибашвили попросил Евросоюз прислать на выборы в Грузию как можно больше наблюдателей

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили попросил Евросоюз направить как можно больше наблюдателей на выборы в местные органы власти, которые пройдут в октябре 2021 года. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Батуми.

"Я ему сказал, что мы полностью мобилизованы для того, чтобы приближающиеся выборы прошли в максимально спокойной обстановке, чтобы процесс был полностью прозрачным. Я хочу сказать вам, что попросил председателя Мишеля, чтобы они под эгидой Евросоюза прислали в Грузию как можно больше наблюдателей на приближающиеся выборы, чтобы никому не была дана возможность для спекуляций под любым предлогом", - цитирует грузинского премьера "Грузия Online".

Предыдущие выборы в Грузии состоялись осенью 2020 года, в ходе которых жители республики выбирали новый состав парламента. Победу одержала правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", получив 90 из 150 мест. Оппозиция поставила под сомнение итоги выборов и более шести месяцев бойкотировала работу парламента. Политический кризис удалось урегулировать при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля благодаря подписанию 19 апреля соглашения между политическими силами.

Напомним, накануне глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Грузию. В рамках поездки он примет участие в Батумской международной конференции, на которой состоится встреча лидеров стран "Восточного партнерства", имеющих Соглашение об ассоциации с ЕС. Кроме того, Шарль Мишель проведет встречи с представителями грузинской правящей команды и с оппозицией.