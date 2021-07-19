Узбекский боец MMA Мурод Хантураев разбился в автокатастрофе

Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана боец Мурод Хантураев умер в результате ДТП.

В пресс-службе УВД Ташкентской области сообщили, что смертельная авария случилась около полудня в Бостанлыкском районе Ташкентской области на дороге к зоне отдыха "Чарвак". "Азиатский медведь" не справился с управлением, его BMW X5 столкнулся с Lacetti, а затем вылетел с трассы на огромной скорости.

Чемпион, которому 4 июля исполнилось 34 года, скончался на месте. Его пассажир госпитализирован.

Напомним, в конце 2018 года Хантураева избили семеро, после этого он не смог вернуться в профессиональный спорт.