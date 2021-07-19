Аэропорт Нур-Султана сократит время работы

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев объявил о начале планового ремонта взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования с 21 июля, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В связи с плановым текущим ремонтом взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования в период с 21 июля по 9 августа 2021 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев будет изменено расписание вылетов и прилетов. Время работы аэропорта будет сокращено с 24 часов в сутки до 17 часов, - сказано в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы будут проводиться с 11 часов дня до 18 часов вечера по местному времени ежедневно.

В пресс-службе подчеркнули, что ремонт был заранее согласован со всеми авиакомпаниями в апреле, поэтому они изменили свое расписание.