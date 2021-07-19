Израиль ужесточает коронавирусные ограничения

Израильское правительство вновь вводит ограничения для участников массовых мероприятий в связи с распространением мутации коронавируса "дельта", заявил премьер Нафтали Беннет. По его словам, ограничения будут вводиться, начиная с ближайшей среды.

"Начиная со среды - участие в мероприятиях, свадьбах, бар-мицвах будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID - и это обязательно, а не рекомендация", - сказал он на заседании кабинета министров.

Также Беннет призвал миллион израильтян, которые еще не сделали прививки, срочно пройти вакцинацию, передает РИА Новости.