Зеленский прибыл в Грузию

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Грузию, сообщает МИД Грузии.

Его самолет приземлился в Батуми, где пройдет 17-я Международная конференция, которая откроется сегодня, во второй половине дня. Откроет встречу министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Помимо Зеленского, в мероприятии примут участие лидер Молдовы Майя Санду и глава Евросовета Шарль Мишель, который успел встретиться с президентом Саломе Зурабишвили и грузинской оппозицией.

Отмечается, что ключевой темой конференции станет повышение уровня сотрудничества между Грузией, Молдовой и Украиной.

Стоит напомнить, что Батумская международная конференция в 2020 году была отменена из-за коронавируса. В этом году мероприятие проходит в гибридном формате.