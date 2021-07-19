ВОЗ призвала не снимать коронавирусные ограничения слишком быстро

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал не повторять ошибок лета 2020 года, когда коронавирусные ограничения отменялись слишком быстро.

По его словам, несмотря на то, что наступило лето, пандемия еще далека от завершения. "Усталость от ситуации пандемии нанесла урон нашему коллективному психическому здоровью, и вполне естественно то, что люди хотят отдохнуть после такого сложного для всех периода. Однако мы уже были в таком положении прошлым летом. Когда ограничения были сняты слишком быстро, мы столкнулись с катастрофическим ростом новых случаев и смертей в регионе, что заставило нас вернуться к локдаунам", - говорится в комментарии Клюге.

"Прошел год, в течение которого огромную нагрузку выдерживали наши системы здравоохранения, образования, домохозяйства, экономика, физическое и психическое здоровье, и сегодня мы не можем позволить себе совершить ту же ошибку", - цитирует ТАСС представителя ВОЗ.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что в настоящее время в Европе передаваемые варианты вируса распространяются более легко, поскольку большая доля населения региона по-прежнему остается непривитой. "Там, где уровень вакцинации невысок, особенно среди наиболее уязвимых групп населения, следствием становится увеличение числа госпитализаций, работа системы здравоохранения на пределе возможностей и потерянные жизни", - заключил Клюге.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 190 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлены 5 982 766 случаев заражения.