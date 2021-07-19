СКФО раскалится до +40

Жара до 40 градусов ожидается на юге России и Северном Кавказе в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, особенно сильная аномальная жара ожидается до середины недели в Астраханской, Волгоградской областях – 40−42 градуса, в Калмыкии – до 44 градусов, в северокавказских республиках (Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия) – 40 градусов.

Он отметил, что температура поднимется выше климатической нормы на 4−5 градусов в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье, здесь столбики термометров поднимутся до 37−41 градуса, передает ТАСС.