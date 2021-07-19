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Анталью за 26 дней посетили 440 тыс россиян

Анталью за 26 дней посетили 440 тыс россиян

С 22 июня, когда возобновилось авиасообщение России с Турцией, в Анталью приехали 440 тыс российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным администрации турецкого курорта, в период с 22 июня по 15 июля в Анталью приехали 1,2 млн зарубежных гостей. Из них 37% туристов прибыли из России", - говорится в сообщении.

За 26 дней на курорт приехали 440 тыс россиян. При этом ожидается, что в августе поток иностранных туристов в Анталью увеличится, появятся туристы из Великобритании.

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Вестник Кавказа

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