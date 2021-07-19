Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Число выявленных больных коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19 в столичных госпиталях продолжает снижаться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, если тенденция продолжится, то задействованные в борьбе с COVID врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи.

"Конечно, мы сейчас работаем в условиях пандемии, и большая нагрузка ложится на врачей, медсестер, которые работают в выездных бригадах, КТ-центрах, - вы достойно справляетесь", - отметил градоначальник в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра номер 6, филиала номер 5 на ул. Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино.

"Должен сказать, что у нас уже 4 недели подряд идет снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе", - сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России было подтверждено 24 633 случая новой коронавирусной инфекции, в Москве – 4 007 случаев.