Казахстанским участковым повысят зарплату

В Казахстане в 2022 году поднимут зарплату на 33% участковым, заявил замглавы комитета административной полиции МВД Алексей Милюк

"Особое внимание уделяется вопросам оплаты труда участковых инспекторов полиции. В 2019 году участковым повышена зарплата на 25%, со следующего года планируется повысить еще на треть", - приводит слова Милюка "Спутник-Казахстан".

Стоит отметить, что с июля 2019 года участковые получают компенсацию за аренду жилья, а с 1 января данное право предоставлено их помощникам.

"Глава государства обозначил участковых инспекторов полиции ключевой фигурой в национальной сервисной модели полиции. Было поручено законодательно повысить его статус, предоставить ему все полномочия для эффективной работы. В связи с чем, с июля текущего года участковый наделен правом вносить от имени полиции физическим и юридическим лицам представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений и требовать их исполнение", - сообщил Милюк.

Подчеркивается, что участковые смогут наложить административные взыскания не только за присутствие несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, но и за нарушение запрета потребления табачной продукции, нарушение административного надзора и создание препятствий на дорогах. "Это позволяет участковым больше находиться на своем участке, не отвлекаться на поездки к руководству для подписания материалов", - отметил замглавы комитета.