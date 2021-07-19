Мурашко порекомендовал россиянам привиться от коронавируса до сентября

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к россиянам с призывом успеть сделать прививку от коронавируса COVID-19 до осени.

"Мы будем готовиться к сезону гриппа уже с сентября месяца, поэтому вот сегодня завершить вакцинацию, в августе месяце пройти и в июле. Это очень важно к 1 сентября подготовиться", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Глава Минздрава также отметил, что люди, заразившиеся COVID-19 после вакцинации, в 95% случаев не нуждаются в госпитализации.

"Случаются заболевания [и после первой, и после второй дозы прививки], где-то до 2,5% мы видим, что бывают случаи заражения. По статистике даже те люди, которые вот до 2,5% сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение", поведал Мурашко.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 190 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлены 5 982 766 случаев заражения.