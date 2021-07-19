Экономят на одежде и развлечениях почти 70% россиян

В России большинство граждан живет в режиме экономии, показало исследование компании NielsenIQ, причем многие экономят по инерции, пишет ТАСС.

"7 из 10 потребителей (71%) продолжают экономить тем или иным способом: ограничивают себя в развлечениях вне дома (68%), покупке новой одежды (67%), походах в кафе и рестораны (61%), ежегодном отпуске (54%), покупке еды "на вынос" и доставке готовой еды (46%), покупке электроники (41%)", - сообщили аналитики.

При этом 49% россиян оценивает свое материальное положение в ближайшие 12 месяцев как "отличное" и "хорошее".

Основные причины для беспокойства граждан выглядят так: здоровье - 36%, рост цен на товары повседневного спроса - 33%, уровень цен на товары и услуги в целом - 20%, рост цен на коммунальные услуги - 18%, а также личное благосостояние семьи - 18%.

"Неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, привела к интересной с точки зрения потребительских оценок ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но, даже несмотря на такой высокий уровень оптимизма, продолжают сокращать расходы, что свидетельствует об осторожности в отношении предстоящих трат", - рассказала директор по аналитике и консалтингу NielsenIQ Россия Марина Волкова.

Она считает, что эта тенденция сохранится и россияне, даже при улучшении материального положения, продолжат экономить. Данные опроса это подтверждают: сокращать бюджет при улучшении благосостояния на развлечения продолжат 34% респондентов, на кафе - 29%, на новую одежду - 27%.

Чаще всего россияне готовы на дополнительные траты ради ремонта или отпуска.