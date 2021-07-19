Мурашко призвал не ходить в баню перед вакцинацией

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал исключить посещение бани или тренажерного зала перед вакцинацией от коронавируса нового типа.

Также он указал на недопустимость употребления алкоголя перед процедурой.

"Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну, и, конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять", - сказал он на канале "Россия 24".

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России было подтверждено 24 633 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе выявлено активно 2 868 (11,6%) без клинических проявлений.