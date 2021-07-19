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Тарасова почтила память убитого фигуриста из Казахстана

Тарасова почтила память убитого фигуриста из Казахстана

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова почтила память погибшего фигуриста из Казахстана Дениса Тена.

"Три года без Дениса", - написала она в Instagram.

Напомним, что трагедия произошла 19 июля 2018 года. Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи застал грабителей, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля. В результате потасовки он получил ножевые ранения, а спустя несколько часов скончался в больнице.

Злоумышленники были приговорены к 18 годам заключения, а свидетельница преступления, не сообщившая о случившемся в полицию, получила четыре года лишения свободы.

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