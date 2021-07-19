Тарасова почтила память убитого фигуриста из Казахстана

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова почтила память погибшего фигуриста из Казахстана Дениса Тена.

"Три года без Дениса", - написала она в Instagram.

Напомним, что трагедия произошла 19 июля 2018 года. Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи застал грабителей, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля. В результате потасовки он получил ножевые ранения, а спустя несколько часов скончался в больнице.

Злоумышленники были приговорены к 18 годам заключения, а свидетельница преступления, не сообщившая о случившемся в полицию, получила четыре года лишения свободы.