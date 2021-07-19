В Севастополе отменили салют в честь Дня ВМФ

Черноморский флот утвердил сокращенную программу праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе из-за коронавируса, не будет праздничного концерта и салюта.

В пресс-службе ЧФ напомнили, что военно-морской парад состоится 25 июля. "Проход кораблей и пролет авиации будет выполнен в течение 15 минут и пройдет без демонстрации боевых возможностей и выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений", - отметили в пресс-службе.

Вечерние мероприятия, включая концерт и салют, не состоятся.

Парад Каспийской флотилии в Дагестане будет свободным от ковид - будет проводиться проверка бланков с отрицательными ПЦР-тестами, сертификатов о вакцинации, наличие масок и перчаток. Здесь в День ВМФ дадут праздничный салют.