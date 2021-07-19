Ушел из жизни человек, пострадавший при взрыве в Геленджике

Число погибших после взрыва бытового газа в одной из гостиниц Геленджика возросло до двух, проинформировали в СК РФ по Краснодарскому краю.

"Один из госпитализированных после хлопка газа в Геленджике скончался в больнице", - сказали в ведомстве, отметив, что в больнице остается четыре человека.

Напомним, что 13 июля в гостинице "Азария" прогремел взрыв бытового газа. В результате взрыва обрушились перекрытия и внешняя стена здания. Ранее сообщалось об одном погибшем.