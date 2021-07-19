Зурабишвили: больше ЕС в Грузии - это сильный сигнал для нашего развития

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в контексте встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, что больше ЕС в Грузии - сильный сигнал для нашего прогресса и развития.

Глава государства также поблагодарила Шарля Мишеля за визит. "Сегодняшний день важен для европейского будущего Грузии. Спасибо президенту Европейского совета за участие в этом. Больше ЕС в Грузии - сильный сигнал для нашего прогресса и развития", - написала Саломе Зурабишвили на своей странице в социальной сети Twitter.

Она подчеркнула, что это послание, которое остается неизменным, несмотря на все вызовы.

Напомним, накануне глава Евросовета Шарль Мишель в ходе визита на Южный Кавказ прибыл в Грузию. В рамках поездки он примет участие в Батумской международной конференции, на которой состоится встреча лидеров стран "Восточного партнерства", имеющих Соглашение об ассоциации с ЕС. Кроме того, Шарль Мишель проведет встречи с представителями грузинской правящей команды и с оппозицией.