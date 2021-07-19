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Минтруд оценил идею выплат пособий за прививку от COVID-19

Минтруд оценил идею выплат пособий за прививку от COVID-19

Мотивировать людей к вакцинации от коронавирусной инфекции, безусловно, нужно, заявила председатель общественного совета при министерстве труда и социальной защиты РФ Елена Тополева-Солдунова.

В то же время, по ее словам, это должно происходить на региональном уровне с помощью различных мер,  так как "у пособий другая функция".

Ранее депутат Госдумы Василий Власов написал на имя главы Минтруда Антона Котякова сообщение с предложением организовать выплаты пенсионерам пособий за прохождение процедуры вакцинации от коронавируса.

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Вестник Кавказа

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