Минтруд оценил идею выплат пособий за прививку от COVID-19

Мотивировать людей к вакцинации от коронавирусной инфекции, безусловно, нужно, заявила председатель общественного совета при министерстве труда и социальной защиты РФ Елена Тополева-Солдунова.

В то же время, по ее словам, это должно происходить на региональном уровне с помощью различных мер, так как "у пособий другая функция".

Ранее депутат Госдумы Василий Власов написал на имя главы Минтруда Антона Котякова сообщение с предложением организовать выплаты пенсионерам пособий за прохождение процедуры вакцинации от коронавируса.