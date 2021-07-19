Еще 24,6 тыс россиян заразились коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 24,6 новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 868 (11,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев заражения подтвердилось в Москве - 4 007, в Московской области - 2 504, в Петербурге - 1938. В Крыму 405 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 267, в Краснодарском крае - 233, в Дагестане - 199, в Чечне - 131, в Кабардино-Балкарии - 73, в Карачаево-Черкесии- 55, в Ингушетии - 54, в Северной Осетии - 50, в Адыгее - 40.

Суточный прирост составил 0,41%, общее число инфицированных в России достигло 5 982 766 человек.

Выписаны за сутки 18 764 человек, за весь период - 5 359 995 человек.

Умерли за сутки 719 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 149 138 человек.