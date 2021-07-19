Иммунолог назвал врачей-антиваксеров профнепригодными

Врачи, заявляющие, что вакцинация, – зло профнепригодны, выразил мнение педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

По его словам, врач "или человек, который называет себя врачом или медицинским работником, говорит о том, что вакцинация есть зло и не надо этого делать, мне кажется, что здесь есть полные основания говорить о профессиональной непригодности".

"Этому человеку не место в лечении людей, потому что говорить о том, что он может что-то сделать доброе - это вряд ли", - подчеркнул Андрей Продеус, выступая в эфире "Вакцинация! Ответ на твои вопросы!" в студии МЕДИА.ОНФ.