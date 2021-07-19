Семейный тариф на авиабилеты появится в России к августу

Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник поручил уже к августу сделать доступными для семей с детьми авиабилеты по специальному тарифу.

Ранее правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для семей утвердил кабмин. По словам Мишустина, это позволит десяткам тысяч россиян приобрести билеты по фиксированным низким ценам.

"Прошу министерство транспорта организовать работу максимально оперативно, провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу. И чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами", - подчеркнул премьер на оперативном совещании со своими заместителями.