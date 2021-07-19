Новак стал куратором СКФО

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами.

"Каждый из вас на закрепленной территории будет ответственным за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина. Также предельно внимательно следует отнестись к решению задач по обеспечению экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест", - приводит слова Мишустина ТАСС.

Отмечается, что куратором Северо-Кавказского федерального округа назначен зампредседателя правительства по ТЭК Александр Новак. Он сменит на этом посту вице-премьера Юрия Трутнева, который останется отвечать за Дальний Восток.

Стоит также добавить, что вице-премьер Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа, Татьяна Голикова возьмет на себя Северо-Западный федеральный округ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ.

Уточняется, что вице-премьер по промышленности и АПК Юрий Борисов будет отвечать за Уральский федеральный округ, вице-премьер Марат Хуснуллин становится ответственным за Южный Федеральный округ, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко - Приволжский федеральный округ.

Мишустин подчеркнул, что координировать действия кураторов будет правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавит Марат Хуснуллин. По его словам, это позволит наладить взаимодействие между округами.