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Судно, строившее "Северный поток-2", покинуло воды Дании

Судно, строившее &quot;Северный поток-2&quot;, покинуло воды Дании

Сегодня ночью судно "Академик Черский" покинуло воды Дании, где производилась укладка газопровода "Северный поток-2" для продолжения работ по строительству участка второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне Германии, информирует пресс-служба Nord Stream 2 AG.

По данным оператора проекта, сейчас судно находится в немецких водах.

В Nord Stream 2 AG отметили, что все работы ведутся в соответствии с полученными разрешениями. Также необходимые извещения мореплавателям опубликованы профильными службами Германии.

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Вестник Кавказа

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