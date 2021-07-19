Киев начинает проверку граждан на знание украинского языка

На Украине с 19 июля начинаются экзамены на уровень владения государственным языком, сообщает Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

"С понедельника, 19 июля, с 09:00 (совпадает с мск) мы открываем первую испытательную сессию. Первые две недели, до 1 августа у нас каждый день, три раза будет проходить экзамен ", - рассказала председатель Нацкомиссии Арина Демская.

Экзамен сдается для выполнения служебных обязанностей или для получения гражданства Украины. Пересдача возможна лишь спустя четыре месяца. Испытание состоит из письменной и устной частей и проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники.

С 16 июля на Украине вступили новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Единственным государственным официальным языком в стране является украинский. На госязыке должны сниматься фильма, проводиться мероприятия, для поступления на государственную службу необходимо сдать экзамен на владение государственным языком.