Мурашко: коронавирус стал в два раза быстрее поражать легкие

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в последнее время выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусом возникает значительно раньше, чем несколько месяцев назад.

В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" Мурашко рассказал, как изменился коронавирус. По его словам, у заболевания появились новые симптомы, в том числе кишечные проявления, проявления сходные с ангиной. "Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам", - заявил министр.

Напомним, в России в настоящее время распространен дельта-штамм коронавируса, с ним связан новый всплеск заболеваемости.