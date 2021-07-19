В Кызылорде прогремел взрыв

В здании детского игрового развлекательного центра "Пумба" в Кызылорде по улице Алтынсарина, 64 произошел хлопок газовоздушной смеси без разрушения, проинформировали в пресс-службе ДЧС.

Сообщается, что первый этаж здания был охвачен огнем. В настоящее время возгорание ликвидировано, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на "Хабар 24".

Стало известно, что в результате взрыва волной обрушен деревянный сарай и навес, также повреждены окна соседнего дома. В результате взрыва никто не пострадал. "Причина пожара – утечка природного газа", - сказали в ведомстве, уточнив, что на место происшествия выезжали 42 сотрудников и 11 единиц техники из службы пожаротушения, шесть спасателей оперативно-спасательного отряда и одна единица техники.