Федун раскрыл стоимость минуты игрового времени легионера в РПЛ

Стоимость минуты игрового времени среднего легионера в одном из шести ведущих клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) составляет около 100 тыс, сообщил владелец московского "Спартака" Леонид Федун.

"Сколько, вы думаете, бюджет среднего легионера в клубе России? Затраты, комиссии, зарплаты, налоги. 1 миллиард рублей или порядка €11,5 млн, из которых €4-4,5 млн - трансфер, €500 тысяч - комиссия, €1,5 млн - зарплата, плюс бонусы и прочее", поделился он, отметив, что есть футболисты, которые просят по два миллиарда и более.

"А теперь давайте посчитаем поминутно на игрока, на 30 игр на три сезона - эта цифра окажется около 100 тысяч рублей за одну минуту", - сказал владелец "Спартака", передает ТАСС.