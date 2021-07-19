Жителей Кубани предупредили об "опасном солнце"

В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается 40-градусная жара и опасная солнечная активность.

На Кубани, в Ростовской области и Ставропольском крае температура воздуха будет выше нормы на 4-5 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара до плюс 41 ожидается в этих регионах. На Черноморском побережье будет не так жарко, но прогнозируется "опасное солнце".

"Хоть и облачно будет в Краснодарском крае и Крыму, но ультрафиолетовый индекс повышается там до семи единиц", - сообщил Вильфанд, пишет ТАСС.

Особенно активно солнце с 11.00 до 14.00, в эти часы лучше находиться в тени и носить головные уборы.